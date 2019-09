C'è una curiosa costante che accompagna l'avvio di stagione del Genoa.

In ognuna delle quattro gare ufficiali fin qui disputate dai rossoblù tra campionato e Coppa Italia è sempre stato fischiato almeno un calcio di rigore, a favore o contro il Grifone.



La fin qui ininterrotta serie ha preso il via il 16 agosto scorso quando la prima uscita stagionale della squadra di Aurelio Andreazzoli, contro l'Imolese in Coppa, venne inaugurata dopo un paio di minuti dal via dal penalty conquistato da Pinamonti e trasformato da Mimmo Criscito. Una rete che diede il là al rotondo successo (4-1) dei liguri. Il capitano rossoblù si ripetè nove giorni più tardi al primo turno di Serie A in casa della Roma, timbrando sul finire del primo tempo il rigore del momentaneo 2-2. Sempre Criscito ha poi realizzato anche l'ultima estrema punizione concessa al Genoa, quella di domenica scorsa contro l'Atalanta. Nel corso della stessa sfida con gli orobici, tuttavia, il signor Fabbri aveva già avuto modo di sistemare la palla sul dischetto, concedendo una ventina di minuti prima il rigore agli ospiti che il neoentrato Muriel ha trasformato con freddezza.



L'unica partita in cui finora il Grifone non ha usufruito del tiro dagli undici metri è stato il successo con la Fiorentina dello scorso 1 settembre, quando però a beneficiare del rigore furono proprio gli ospiti, con Pulgar freddo a battere Radu dimezzando lo svantaggio viola.



Il copione si è inoltre ripetuto anche nell'ultima amichevole disputata dai liguri, quella giocata in casa dell'Entella dieci giorni fa. A garantire ai chiavaresi un prestigioso successo per 3-2 sui più quotati cugini è stato infatti il penalty vincente di Mancosu a ridosso del 90'.



Insomma, quando il Genoa scende in campo aspettarsi un rigore da una o dall'altra parte non è affatto un'eccezione. Una coincidenza che probabilmente sarà soltanto tale ma che di certo non passerà inosservata agli scommettitori più attenti.