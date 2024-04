Genoa, quando segna Ekuban c'è sempre la vittoria in rimonta

Terza rete in campionato pere terza rimonta vincente per il Genoa.Ancora una volta l'attaccante italo-ghanese del GrifoneIl gol siglato questa sera contro il Verona ha dato il la alla vittoria dei liguri, dopo che gli stessi si erano trovati sotto in virtù della segnatura di Federico Bonazzoli. Trovato l'1-1 nel recupero del primo tempo grazie alla zampata dell'ex Trabzonspor, la squadra di Alberto Gilardino ha poi completato la rimonta a inizio ripresa grazie al raddoppio del solito Albert Gudmundsson, giunto al 18° centro stagionale tra club e nazionale.

Il dato che emerge dalla sfida del Bentegodi è però come detto la terza rete in questo campionato di Ekuban.Come già avvenuto contro Sassuolo e Lecce, anche in questo caso il gol del 30enne nato a Villafranca di Verona ha permesso ai rossoblù di vincere in rimonta, e sempre per 2-1, un incontro iniziato in salita. Una coincidenza piacevole che sta diventando abitudine.