Sarà un Genoa profondamente modificato rispetto a quello visto all'opera sabato in campionato contro l'Empoli quello che questa sera affronterà all'Olimpico la Lazio negli ottavi di finale di Coppa Italia.



Rispetto alla gara con i toscani, infatti, Gilardino dovrebbe operare un profondo turn-over, lasciando a casa diversi big per un po' scelta, un po' per necessità, e facendo rifiatare chi finora non l'ha mai fatto. A marcare visita saranno certamente gli infortunati Gudmundsson, Bani e Strootman oltre allo squalificato Frendrup. Quattro titolari inamovibili nello scacchiere ideale del Gila.



L'unica conferma dovrebbe dunque essere quella tattica con i rossoblù che scenderanno in campo con l'ormai consueto 3-5-2. Tra i pali spazio al portiere di coppa Nicola Leali al posto di Josep Martinez, mentre in difesa il giovane Matturro dovrebbe completare il reparto con Vogliacco e De Winter. Sugli esterni agiranno Martin ed Hefti, rispettivamente a sinistra e destra, con Thorsby, Kutlu e Galdames ad agire per vie centrali. Infine in attacco, con Gudmundsson ed Ekuban occupati in infermeria e Retegui e Messias appena rientrati dopo due mesi di stop ma indietro di condizione e soprattutto a rischio ricadute, dovrebbe esserci posto per Malinovskyi (che salterà il Monza in campionato per squalifica) in appoggio a Puscas.



Fischio d'inizio alle ore 21 con diretta tv in chiaro su Canale 5.