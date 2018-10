La vigilia del terzo debutto di Ivan Juric alla guida delè piena di dubbi.che, praticamente in tutti i settori del campo, coinvolgono la formazione rossoblù, attesa dalla proibitiva trasferta in casa della Juventus.Già durante la sua conferenza stampa di presentazione, dieci giorni fa, il tecnico croato ha detto chiaramente che il suo Grifone non giocherà più con il 3-4-3 come avveniva in passato ma con un più guardiando ed equilibratoTutti gli attaccanti appaiono in ottima forma, compreso quel Gianluca Lapadula fortemente voluto da Juric due estati fa ma ancora a secco di presenze in questa stagione. L'italoperuviano si è messo particolarmente in luce in questi giorni, segnando anche una tripletta nell'amichevole in famiglia con la Primavera di sabato scorso. Altro pupillo del tecnico è Goran Pandev, reduce da una positiva prova con la nazionale macedone, coronata da un gol e due assist. Qualche chance di partire titolare ce l'ha anche per l'ex di turno Andrea Favilli, pienamente ristabilito dopo l'infortunio di un mese fa. Ma il favorito a far da spalla al capocannoniere di A è ancora una volta Christian Kouame, uno che ha dimostrato di intendersi a meraviglia con il polacco.dove a Sandro verranno affidate le chiavi della regia con Hiljemark e Romulo a spalleggiarlo. Sulla corsia di destra dovrebbe posizionarsi Pereira mentre su quella opposta difficilmente verrà rischiato Lazovic, considerato troppo offensivo in una gara in cui bisognerà pensare prima di tutto a non prenderle. Sale quindi l'ipotesi Criscito che verrebbe riproposto a centrocampo dopo l'arretramento delle ultime gare sulla linea dei difensori. Un'eventualità che lascerebbe spazio dietro al rientro di uno tra Zukanovic e Gunter, sul centro sinistra. A guidare la difesa potrebbe esserci l'esordiente Lisandro Lopez, con il connazionale Spolli rilegato in panchina, mentre per l'ultima maglia Biraschi non sembra avere concorrenti.​Infine il capitolo portieri. Anche qui c'è unche Juric potrebbe ripescare dopo le ultime tre panchine consecutive riservategli da Ballardini.