L'unica certezza è che il Genoa che questa sera affronterà alla Sardegna Arena il Cagliari sarà diverso da quello sceso in campo nei primi tre turni di campionato. Ma capire chi saranno i componenti dell'11 iniziale rossoblù non è cosa facile.



Dopo aver schierato sempre la medesima formazione dal primo minuto, oggi Aurelio Andreazzoli potrebbe dar fondo a molte di quelle alternative da lui fortemente volute in sede di mercato. Diversi i ballottaggi da sciogliere nelle prossime ore, in ogni reparto del campo.



In difesa sembra quasi certo il debutto stagionale per Davide Biraschi, la cui unica presenza è quella collezionata in Coppa Italia contro l'Imolese. A fargli spazio dovrebbe essere Cristian Romero. Ma attenzione anche a Zapata che dopo la brutta prestazione contro l'Atalanta rischia di guadagnarsi la sua prima panchina in rossoblù.



Il settore con più dubbi è senza dubbio quello mediano dove Riccardo Saponara è finalmente pronto per partire da titolare, probabilmente al posto di Lerager. Sugli esterni l'altro danese Peter Ankersen è in vantaggio su Ghiglione a destra, mentre Pajac potrebbe sostituire Barreca sulla corsia opposta.



Infine l'attacco, con Favilli che scalpita per avere una chance dal primo minuto. Difficile tuttavia che Andreazzoli rinunci al tandem composto da Pinamonti e Kouame, se non a gara in corso.