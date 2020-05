Sono dieci i giocatori presenti nell'attuale rosa del Genoa il cui cartellino appartiene in realtà ad un'altra società. Più di un terzo dell'organico della prima squadra rossoblù è infatti domiciliato a Pegli soltanto temporaneamente.

Ma addirittura tre volte tanto sono invece i tesserati del Grifone accasati in giro per il mondo.



Tra la trentina di giocatori prestati dal club ligure alcuni sono giovanissimi, come i terzini Candela e Valietti, altri decisamente più esperti e maturi, come Romulo e Lapadula. Nell'elenco figurano poi nomi importanti, tra i quali Oscar Hikjemark, oggi in forza alla Dinamo Mosca, Vittorio Parigini, prestato alla Cremonese, e Koray Gunter, pilastro difensivo del Verona di Ivan Juric.



Il destino di tutti loro è incerto almeno quanto quello del campionato di Serie A. Al termine della stagione attuale alcuni potrebbero far rientro alla base, chi per restarvi, chi per ripartire immediatamente. Altri invece potrebbero venire riscattati dal club di cui ora difendono i colori.



In ogni caso la dirigenza rossoblù avrà certamente il suo bel da fare.