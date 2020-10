Un vecchio proverbio sostiene che chi più spenda meno spenda. Come dire che l'ammontare di una spesa sia garanzia di risultato. Un assioma che dalle parti di Genova, dove per le questioni economiche si è tradizionalmente sempre molto attenti, non sembrano prendere troppo in considerazione. Almeno sulla sponda rossoblù del Bisagno.Prendendo in esame i bilanci di tutti i club di Serie A edLa colpa, se così vogliamo chiamarla, non è certo dell'attuale tecnico del Grifone.percepisce infatti uno stipendio netto annuo, cifra che ne fa il quinto meno pagato del nostro massimo campionato, davanti ai colleghi Stroppa, Italiano, Liverani e Gotti. Il problema per il cassiere rossoblù è che. Seppur a riposo, entrambi hanno infatti ancora un contratto in essere con la società di Enrico Preziosi, la quale, a meno di rescissioni anticipate, dovrà garantire fino al termine della stagione in corso 700 mila euro al primo e 600 mila al secondo.. Cifra che, oltretutto, al lordo delle tasse risulta praticamente raddoppiata.Ciò che fa più impressione, tuttavia, è che ia non troppa distanza da chi lo precede. A parte gli inarrivabili picchi raggiunti dalle superpotenze Inter e Juve, entrambe con due tecnici ciascuno alle proprie dipendenze (Conte e Spalletti per i nerazzurri, Sarri e Pirlo per i bianconeri),. Giallorossi e viola sborsano ambedue circa 2,5 milioni netti, i primi per Paulo Fonseca, i secondi per gli ingaggi sovrapposti di Montella e Iachini. Gli orobici ne versano 2,2 a Gasperini. Appena cinquantamila in più di quanti ne spende complessivamente il Grifone.Segno che non sempre chi più spende meno spende.