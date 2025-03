Genoa, quarta maglia contro la Juventus: sarà un omaggio al Boca Juniors

Sabato 29 marzo il Genoa andrà in casa della Juventus con una divisa speciale, in omaggio al Boca Juniors. Il club di Buenos Aires, che il 3 aprile festeggerà i 120 anni, è stato fondato proprio da un gruppo di emigrati genovesi e ha sempre mantenuto un forte legame con il capoluogo ligure. Tanto che il soprannome è Xeneizes, genovesi.

OROBLU - La maglia del Genoa, come scritto dal Secolo XIX, sarà blu con una fascia giallo oro in mezzo, il Grifone sul cuore e la scritta Zeneizes sulla schiena. I primi leak sono iniziati a circolarre, scatenando gà la curiosità dei tifosi rossoblù.

BOCA JUNIORS - Il Boca è stato infortmato dell'omaggio e ha espresso il proprio gradimento. Per l'occasione da Londra arriverà Sam Gregg, fotografo che si occuperà dello shooting e di girare immagini in giro per Genova per una campagna promozionale che testimonierà il legame tra Genova, Genoa e il Boca Juniors.