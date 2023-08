777 un numero non certo banale per i tifosi del Genoa. E non solo perché questo è il nome della holding che da quasi due anni guida il club più antico d'Italia.Da ieri quella cifra rappresenta anche la soglia finale del: quasi 28mila.Un traguardo mai raggiunto prima in città che consentirà di colorare di rossoblùin ogni gara interna di Bani e compagni. Il massimo raggiungibile considerando la percentuale tagliandi da destinare alle tifoserie ospiti e ai biglietti di rappresentanza. Una soglia che ha clamorosamente spostato in avanti, e di non poco, l'ambizioso traguardo di 25.000 abbonati che la società si era prefissata ad inizio estate.Ad alimentare l'entusiasmo di un popolo che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra neppure nei momenti più difficili ha contribuito non pocoUna campagna acquisti che ha avuto inla sua ciliegina ma che non si è fermata al centravanti della Nazionale.rappresentano già delle garanzie, in virtù dei loro trascorsi in A,le speranze da scoprire. Colpi che basterebbero a giustificare l'entusiasmo dei seguaci del Grifone. Eppure, a detta dell'amministratore delegato Blazquez, le sorprese non sono ancora finite.Al gong del mercato mancano ancora dieci giorni. 240 ore che potrebbero elevare ulteriormente lo stato di estasi che già avvolge il popolo rossoblù.