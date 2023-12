Una buona iniezione di denaro liquido: è quella che la 777 Partners ha preventivato di destinare alle casse sociali del Genoa.



La holding americana che dal novembre 2021 detiene la quasi totalità delle quote azionarie del club più antico d'Italia prevede di finanziare la programmazione futura della società con l'erogazione di 57 milioni di euro in poco più di due anni.



Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX la gran parte di questi fondi (43,5 milioni, per l'esattezza) saranno garantiti già entro la fine dell'anno in corso. Altri 9 milioni di euro verranno poi versati nel 2024, seguiti da 3,5 per l’anno successivo e dall’ultimo milione entro il 2026.



La 777 Partners, inoltre, dopo aver raggiunto l'accordo con il fisco per la ristrutturazione dei debiti erariali lasciati in eredità dalla precedente gestione, si farà carico anche di tutti gli altri pagamenti non onorati negli anni passati.