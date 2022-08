Si avvicina il giorno del 'sì' tra il Genoa e Mattia Aramu. Ma servirà pazientare ancora un po'.La società rossoblù è ormai convinto che il trequartista del Venezia sia l'uomo giusto per completare il reparto offensivo di mister Blessin e la concorrenza di Como ed Empoli non pare in grado di disturbare un'operazione ormai ampiamente pianificata. Anche perché. Inoltre le due società sembrano essere ad un passo dall'intesa, con i lagunari che per lasciar partire il 27enne riceveranno il cartellino del giovane esternoe di un altro tesserato rossoblù ancora da definire, conindiziato numero uno a salutare la Lanterna. Come raccontato da Calciomercato.com un paio di giorni fa , tuttavia,Colpa del calendario di Serie B che metterà rossoblù e arancioneroverdi di fronte domenica sera al Penzo, proprio nel suo turno inaugurale. Una circostanza che ha suggerito al Venezia di congelare la trattativa per non ritrovarsi Aramu da avversario pochi giorni dopo averlo salutato. Il giorno decisivo, complice il Ferragosto, per definire lo sbarco a Pegli dell'ex Torino potrebbe quindi essere martedì.