Stefano Sabelli è ad un passo dal Genoa.



Il 28enne esterno romano, di proprietà del Brescia ma attualmente in prestito all'Empoli, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e avrebbe già trovato l'intesa per trasferirsi a parametro zero al Grifone.



Sabelli ritroverebbe la Serie A ad una sola stagione di distanza, dopo averla saluta un anno fa quando militava nelle rondinelle. In passato il terzino aveva calcato i campi del massimo campionato anche con la maglia del Carpi.