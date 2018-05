Il Genoa sta per chiudere il quarto colpo di questa sua turbolenta primavera.

serbo

Dopo gli arrivi di Mimmo Criscito, Ivan Lakicevic e Rok Vosidek, tutto giunti a Pegli a parametro zero, il club più antico d'Italia sarebbe ad un passo dal definire l'acquisto del 22enne serbo Nemanja Radonjic.



Esterno offensivo di proprietà della Roma ma da due anni in prestito alla Stella Rossa già entrato nel giro della nazionale maggiore, Radonjic gioca solitamente sulla sinistra di un tridente offensivo anche se occasionalmente è stato schierato sia sul lato opposto che come falso nove.



A rallentare un'operazione imbastita da settimane sarebbe l'alto costo del cartellino che i giallorossi valutano attorno ai 6 milioni di euro ma che il Genoa sarebbe riuscito a limare.