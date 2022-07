A meno di dieci giorni dal via ufficiale della nuova stagione, prevista per domenica 7 con l'esordio in Coppa Italia, l'organico del Genoa prende sempre più forma.



Tra i giocatori a disposizione di mister Blessin alcuni potrebbero però salutare presto il Grifone. In particolare, secondo quanto scrive stamattina il Secolo XIX, sarebbero almeno quattro gli elementi sul piede di partenza. Si tratta di Francesco Cassata, Andrea Favilli, Lennart Czyborra e Gabriel Charpentier.