Terminata la prima parte della preparazione estiva e salutata Neustift il Genoa si appresta a far tappa da domani nella località altoatesina di Riscone di Brunico, dove fino a domenica si svolgerà la seconda fase del ritiro rossoblù.



Un ritiro al quale tuttavia potrebbero non prender parte alcuni dei volti visti all'opera in Austria. La rosa extralarge gestita da Davide Ballardini in queste prime due settimane di lavoro necessita di una provvidenziale sfoltita e alcuni dei probabili partenti potrebbero non essere presenti tra coloro che si vedranno sudare all'ombra delle Dolomiti. Tra questi, secondo il Secolo XIX, il tecnico romagnolo potrebbe decidere di lasciare a Pegli i difensori Luca Rossettini e Jawad El Yamiq, il centrocampista Stephan Omeonga e l'attaccante Andrej Galabinov, tutti in attesa di una sistemazione alternativa.