Riprenderanno oggi pomeriggio alle 15, dopo due giorni di riposo, gli allenamenti del Genoa in vista della quarta giornata di Serie A che domenica vedrà il Bologna di scena nella Marassi rossoblù.



Per Davide Ballardini, che potrà contare sul rientro dei primi reduci dalle convocazioni nelle rispettive nazionali, l'attenzione sarà puntata soprattutto sugli acciaccati. In difesa si valuteranno le condizioni di Nicolas Spolli, assente sabato scorso ad Alessandria nell'amichevole disputata contro i grigi di Gaetano D'Agostino per una lieve distorsione al ginocchio che tuttavia dovrebbe essere riassorbire nei prossimi giorni. Così come sulla via del recupero appaiono anche le condizioni di Romulo, che aveva accusato un fastidio alla caviglia, e di Nicola Dalmonte, finito vittima di una dolorosa pallonata all'occhio.



Più difficile infine il recupero di Sandro, per il cui rientro in campo bisognerà attendere probabilmente almeno altri dieci giorni. Certamente assente, infine, Andrea Favilli.