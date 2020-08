L'avventura di Mattia Perin al Genoa sembra giunta ai titoli di coda. Il portiere pontino, dopo il semestre di prestito in rossoblù, è destinato a tornare alla Juve dove per altro resterà solo brevemente. Ad attenderlo sembra infatti esserci l'Atalanta del suo mentore Gasperini, alla ricerca di un sostituto del partente Gollini.



Il Genoa, a quel punto, dovrà necessariamente individuare un nuovo titolare per la propria porta e, oltre alla candidatura del giovane polacco Marcin Bulka del PSG, sta sondando anche il mercato interno.



Tra i profili vagliati, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero anche Gabriel del Lecce, Joronen del Brescia, Scuffett dello Spezia e Sepe del Parma.