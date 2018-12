Il sogno è Antonino Barreca. Ma il giovane esterno del Monaco non è l'unica soluzione del Genoa per rinforzare la propria fascia sinistra.



Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport la dirigenza ligure avrebbe infatti individuato tre profili alternativi nel caso non dovessi riuscire a mettere le mani sull'ex Torino. Nomi che in realtà già da tempo circolano in orbita Grifone. Si tratta del laziale Jordan Lukaku, dello juventino Leonardo Spinazzola e del marocchino del Newcastle Achraf Lazaar.



Sarà da questa lista che con ogni probabilità uscirà il prossimo titolare della corsia mancina rossoblù.