Daichi Kamada, attaccante giapponese classe 1996, ha trascinato l'Eintracht Francoforte nella vittoria per 4-1 contro il Salisburgo, con una strepitosa tripletta, che lo proietta in cima alla classifica cannonieri: in estate sembrava vicinissimo al Genoa, dove voleva ripercorrere le orme di Kazuyoshi Miura, primo calciatore del Sol Levante a giocare in Serie A.