Gol, assist, tanta corsa e magari anche un nuovo contratto.Che con l'avvento di Davide Nicola alla guida del Genoa il numero 9 rossoblù si sia improvvisamente trasformato da brutto anatroccolo a splendido cigno è ormai chiaro a tutti. La cura portata all'ombra della Lanterna dal tecnico piemontese, oltre a rianimare un Grifone moribondo, sta avendo l'effetto di una miracolosa panacea anche per l'attaccante paraguaiano. Non a caso negli ultimi due mesi Tonni sembra aver cambiato marcia, trovando per tre volte la via della porta avversaria (cosa che non aveva mai fatto prima in stagione), fornendo altrettanti assist vincenti ai compagni e soprattutto sfoderandoSecondo gli accordi in essere con il Betis, club che ne detiene il cartellino, Sanabria dovrebbe rientrare a Siviglia a fine giugno, al termine dei 18 mesi di prestito iniziati a gennaio 2019, a meno che nel frattempo il giocatore non riesca nella difficile impresa di siglare altri 12 reti entro la fine dell'attuale campionato. Una clausola presente nell'accordo tra andalusi e liguri prevede infatti che nel caso Sanabria dovesse segnare complessivamente 18 reti nell'arco della sua esperienza al Genoa, scatterebbe automaticamente l'obbligo di riscatto del suo cartellino da parte dei rossoblù, versando 14 milioni al Betis. Ipotesi francamente difficile da ipotizzare.La dirigenza del Grifone sta infatti riflettendo seriamente circa la possibilità di investire ulteriormente sul ragazzo,