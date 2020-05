Ancora alle prese con i postumi dell'infortunio al ginocchio che gli ha fatto chiudere anticipatamente la stagione, Ivan Radovanovic è intervenuto ieri sera in diretta dalla Serbia sulle frequenze di TeleNord.



Il centrocampista del Genoa ne ha approfittato per fare il punto della situazione sul proprio recupero fisico: "Sono passati circa settanta giorni dall’intervento, dopo l’infortunio di Bologna. Sto svolgendo la preparazione a Belgrado. Ora corro, mi sento bene: spero di essere a massimo ad agosto".



Radovanovic ho poi parlato di come si stia vivendo l'emergenza coronavirus nel suo Paese: "In Serbia il primo positivo è stato scoperto ai primi di marzo. Il Governo ha imposto la regola che gli over 65 non possono uscire mentre il resto della popolazione poteva farlo dalle 5 alle 17, da lunedì a venerdì. Sabato e domenica, invece, lockdown totale, anche di farmacie e supermercati: l’evasione è punita con la galera. Torneremo alla normalità a partire da giovedì".





Spesso al centro di critiche, anche ingenerose, l'ex mediano dell'Atalanta ha raccontato un retroscena personale relativo all'ultima giornata dello scorso campionato: "Le critiche mi hanno fatto male soprattutto nei primi sei mesi al Genoa, per fortuna ci siamo salvati a Firenze: una partita che mi ha tolto il sonno per una settimana perché la piazza rossoblù è completamente diversa da Verona".