Un video di circa 80 secondi per rendere omaggio alle 300 presenze di Ivan Radovanovic in Serie A.

Così il Genoa, attraverso i propri canali ufficiali, ha voluto celebrare il raggiungimento del prestigioso traguardo da parte del suo centrocampista, diventato oramai difensore a tempo pieno.



Una carrellata di immagini che raccontano la lunga avventura italiana del 32enne serbo portato in A nel lontano 2008 dall'Atalanta. Da allora l'attuale numero 21 del Grifone non si è più spostato dal Bel Paese, vestendo oltre a quella degli orobici anche le maglie di Pisa, Bologna, Novara e Chievo.

Una lunga parentesi coronata da appena tre reti ma costellata da una serie pressoché infinita di contrasti vinti e palle recuperate.



Una vita da mediano, insomma, di chi segna sempre poco ma sa comunque come rendersi indispensabile alla squadra.