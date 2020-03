Non usa mezzi termini Ivan Radovanovic per descrivere l'emergenza coronavirus che sta attanagliando il mondo. Per il centrocampista serbo del Genoa l'attuale situazione è addirittura peggiore di una guerra. E se a dirlo è uno che i combattimenti tra eserciti li ha vissuti in prima persona da ragazzino c'è davvero da crederci: "È peggio della guerra - ha raccontato al Secolo XIX - è una paura nuova e spaventa ancora di più. Quando c’era la guerra c’erano le bombe, ti dovevi nascondere e potevi solo pregare. Adesso c’è questo nemico che non vedi, non senti però ti fa male e tu non puoi fare niente".



Radovanovic, che in questi giorni si trova in Serbia dalla sua famiglia anche per riprendersi dal grave infortunio patito a febbraio, parla poi di ciò che accade al di là dell'Adriatico: "Anche qua la situazione sta peggiorando tanto, ogni giorno: stanno chiudendo tutto ed è sempre più preoccupante. Io sto con la famiglia, per fortuna. Vedo che tanti miei compagni sono da soli, le loro famiglie magari sono in altre città e mi dispiace tanto per come soffrono. Ci sentiamo ogni giorno in chat, i contatti sono continui, anche con il mister, i preparatori e il team manger Pellegri".



Il giocatore, infine, si rivolge anche duramente a coloro che se ne infischiano delle norme di sicurezza: "Bisogna prendere sul serio questa cosa e ascoltare quello che dicono i medici e le autorità. Perché tu magari sei malato, non lo sai e la passi agli altri. Bisogna essere responsabili. Non è così dura stare in pigiama a casa, mi incazzo quando la gente si lamenta, bisogna solo pensare ai dottori e a tutte quelle persone che rischiano la loro vita per persone malate".