Ivan Radovanovic ha una speranza, che poi è anche un obiettivo: quello di tornare in campo entro la fine della stagione.



Fuori da metà febbraio, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio, il centrocampista del Genoa è l'unico giocatore attualmente non presente a Pegli dove il resto dei compagni si sta preparando al ritorno in campo. Un rientro alle ostilità che difficilmente vedrà l'ex di Chievo e Atalanta tra i protagonisti.



Dopo aver trascorso la quarantena nella sua Belgrado, Rado ha deciso in accordo con la società rossoblù di continuare la sua riabilitazione nella capitale serba. D'altronde rivederlo in campo entro la fine di questa stagione sarà davvero molto difficile. Ma non impossibile. Almeno a sentire il diretto interessato che confida nello slittamento del torneo in piena estate per tornare a correre sul prato verde: "​Penso di poterlo fare all’ultima giornata, ad agosto, quando affronteremo l’Hellas a Marassi - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - mi piacerebbe rientrare proprio lì, almeno un minuto, con il Grifone già salvo”.



Una speranza che è anche un obiettivo. Per Radovanovic e pure per il Genoa.