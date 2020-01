Ultimi giorni da giocatore del Genoa per Ionut Radu. Il portiere romeno, ormai separato in casa dopo l'arrivo un mese fa di Mattia Perin, si toglierà definitivamente nelle prossime ore quella maglia indossata nell'ultimo anno e mezzo.



Ad attendere il giocatore, di proprietà dell'Inter ma formalmente in prestito ai rossoblù fino al prossimo giugno, ci sarà una nuova destinazione temporanea che lo porterà a travalicare le Alpi. Come rivelato qualche giorno fa dal suo procuratore, l'ex attaccante di Genoa e Milan Oscar Damiani, il Nizza da tempo sta spingendo per ottenere Radu in prestito per i prossimi 18 mesi. Una soluzione che non pare dispiacere al diretto interessato e che anche l'Inter sarebbe disposta ad avallare.



Il trasferimento in Costa Azzurra permetterebbe infatti al 22enne estremo difensore balcanico di continuare nel proprio percorso di crescita, potendo giocare con regolarità e rimanendo nell'orbita della società nerazzurra.