Archiviato il non entusiasmante pareggio con la Spal, il Genoa si proietta già verso il prossimo turno di campionato.

Sabato pomeriggio a Marassi arriverà il Torino in una gara delicata per entrambe le formazioni.







Una sfida che per il portiere rossoblù, Ionut Radu, bisognerà cercare di vincere in tutti i modi: "Sarà una partita molto difficile però noi dobbiamo fare punti e cercare la vittoria. Per farlo dovremo essere uniti e concentrati".