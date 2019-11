Ionut Radu, portiere del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata con la Spal: "Il mister ci chiede di far partire l'azione sempre da dietro, senza paura e di aprire gli spazi per arrivare a creare occasioni. C'è rammarico per il rigore, sapevo avrebbe calciato lì Petagna. Potevamo fare di più, essere più concreti sotto porta. Le parate? Sul tiro di Sala non l'ho vista, ma mi sono tuffato in anticipo e sono stato bravo. Sul tiro di Reca non ho visto praticamente nulla, forse per le luci dello stadio: mi è andata molto bene".



FUTURO ALL'INTER? - "Secondo me, giocando, acquisto esperienza. Reattività? Mi sento molto bene tra i pali, lavoro molto in allenamento. Migliori tre portieri al mondo? Buffon e Oblak i primi due. Poi ci sono Lloris, Handanovic, Szczesny... Inter? Sono sempre pronto, però ora lavoro qui e sono contento, quello che sarà il futuro lo vedremo".