L'unico ad essersi guadagnato la sufficienza nella disastrosa serata del Genoa ieri contro l'Inter è stato Andrei Radu. Pur incassando quattro reti il portiere rumeno ha infatti impedito ai nerazzurri di rendere il passivo ben più pesante: " Questo è un aspetto di cui mi importa poco - ha dichiarato in zona mista - anche se mi dispiace per il quarto gol. Purtroppo siamo rimasti disorientati dopo l’espulsione di Romero però non dobbiamo trovare scuse. Siamo una squadra forte, possiamo fare bene nelle prossime partite Bisogna tenere la testa alta e prepararci al meglio. Guardiamo avanti.”



Ora la zona retrocessione torna a far paura: “Questo è il calcio: una partita si può vincere con la capolista, l’altra si può perdere contro l’ultima. Non si sa mai niente: dobbiamo gestire le partite al meglio, essere concentrati, correggere gli errori e prepararci al massimo per ottenere grandi risultati. E poi dobbiamo evitare di guardare i risultati degli altri, perché se no abbiamo già perso".



Radu ha infine detto la sua sui nove gol subiti in due partite contro l'Inter tra andata e ritorno: “Le partite sono sempre diverse l’una dall’altra. Vero è però che l'Inter contro di noi ha fatto le partite migliori della loro stagione.”