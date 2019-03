Il futuro di Ionut Radu, dopo la positiva stagione che sta vivendo al Genoa, sembra quello di fare ritorno all'Inter, il club che può vantare nei suoi confronti un diritto di riacquisto valido per le prossime due stagioni. Un'ipotesi plausibile che tuttavia al momento non sembra riguardare più di troppo il diretto interessato “Se penso di tornare all’Inter? - ha dichiarato il portiere a margine di un evento tenutosi oggi a Milano - In questo momento penso solo al Genoa, un club per cui provo un grande senso di gratitudine perché mi ha dato l’opportunità di mettermi alla prova in Serie A”.



Dopo un inizio di stagione altalenante, col passare delle domeniche il giovane estremo difensore rumeno sembra prendere sempre più confidenza con il ruolo, tanto da essere considerato uno dei più promettenti interpreti della nostra Serie A: ”So di essere nella lista dei giovani portieri più interessanti ma non devo dirlo io.”



Radu ha poi ha detto la sua sul recente errore occorso a Gigi Buffon durante la partita di Champions tra Paris Saint Germain e Manchester United: "Un errore può sempre capitare. Anche al portiere più forte della storia del calcio, nessuno è perfetto”.



Il biondo numero uno ha infine rivelato un curioso retroscena circa le sue abitudini durante le gare che lo vedono protagonista: ”Io durante le partite faccio le telecronache delle azioni, parlo con i difensori e ascolto i rumori del pubblico. Non è vero che siamo soli”.