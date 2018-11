È uno Ionut Radu probabilmente non soddisfatto per il risultato ma impressionato dalla cornice di pubblico quello che a fine derby si presenta ai microfoni dei cronisti: "Meritavamo di più - ha detto a Radio Nostalgia - i ragazzi hanno fatto una grandissima partita e devo ringraziarli perché grazie a loro non ho dovuto compiere nemmeno una parata. Dobbiamo ricominciare da qua.”



Ancora una volta il gol avversario è arrivato in seguito ad una leggerezza collettiva della difesa: “É stato un momento di disattenzione. Da martedì dobbiamo riguardare e iniziare di nuovo a lavorare al massimo per portare tre punti a casa da Torino.”



Tra le note positive della serata, il solito incredibile spettacolo offerto dai tifosi: “É un’emozione veramente unica. Quando sono entrato in campo e ho visto la coreografia mi sono sentito ancor più fiero di vestire questa maglia. Non mi è mai successo di vedere un pubblico così, nemmeno in Romania. Sembrava di essere a teatro nei primi minuti.”