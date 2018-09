La mossa a sorpresa di Davide Ballardini contro il Chievo ha dato i suoi frutti. Dopo tante critiche Marchetti è stato momentaneamente accantonato per lasciar spazio al giovane Radu che seppur non senza incertezze ha superato comunque in maniera positiva il suo debutto nel calcio dei grandi.



Una decisione che ha sorpreso molti, per primo il diretto interessato: "Non sapevo che avrei esordito, nessuno mi aveva avvisato - ha raccontato il giovane romeno al Secolo XIX - Mi avevano solo detto di farmi trovare pronto in qualsiasi momento. L’ho scoperto quando il mister ha letto la formazione. Non ho provato alcuna emozione, non avevo alcuna paura".



L'estremo difensore acquistato questa estate dall'Inter per quasi 9 milioni di euro si dice soddisfatto della sua prima apparizione in Serie A. Anche se la speranza è che di sere come quella dell'altro ieri possano presto arrivarne altre: " È stata una buona partita, alla fine mi hanno fatto i complimenti. Adesso ho bisogno di giocare per trovare il ritmo. Devo continuare a lavorare per mantenermi ad alto livello".