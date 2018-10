Intervistato da Digisport, il portiere del Genoa Ionut Radu svela il sogno per il futuro: "Quando ero all'Inter avevo 18 anni, mi è stata data l'opportunità di fare il secondo portiere, ma poi mi sono infortunato. All'Inter mi sono sempre sentito a casa e il mio sogno è quello di tornare, anche se non mi dispiacerebbe giocare in Premier League. Però devo mantenere i piedi per terra e prepararmi bene. Sono felice di essere stato il portiere romeno più costoso della storia, mi viene la pelle d'oca a pensarci; sono molto felice del momento che sto vivendo".