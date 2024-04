Genoa, recuperato Retegui: le ultime su Malinovskyi e Matturro

va verso il pieno recupero in vista della sfida che ildovrà affrontare lunedì 15 aprile contro la. Il centravanti oriundo della nazionale italiana sembra infattiche lo aveva costretto ai box nell'ultima sfida contro il Verona (per la quale era anche squalificato) e ora il mirino è puntato sul match del Franchi.Retegui è infatti tornato oggi ad allenarsi con i compagni, dopo il fastidio alla caviglia rimediato nel match contro il Frosinone, che lo aveva costretto a lavorare a parte per rimettersi in sesto., che dunque, con altri 4 giorni davanti prima del match con la viola, si candida con forza per un ritorno da titolare. Come lui, recuperato anche Giorgio, mentreNessuna novità invece sulle condizioni di

"Palla al centro per la ripresa degli allenamenti dopo il breve stop. Sulle ali del successo in casa dell’Hellas, il gruppo, col morale a mille, è ripartito a pieno regime. Nel primo pomeriggio, nella video room al primo piano di Villa Rostan, il coordinatore A.I.A. per i rapporti con le società di A e B, Riccardo Pinzani, ha tenuto una riunione di aggiornamento per calciatori e staff tecnico, presenti i dirigenti, con la proiezione di immagini inerenti situazioni di gioco. Una visita gradita nel quadro degli impegni promossi dall’associazione arbitrale. La fase in palestra ha introdotto la parte riservata ad addestramenti e partite tematiche sotto le direttive di ‘Gila’, del vice Caridi e dei collaboratori Dainelli e Murgita. Malinovskyi e Matturro, tornato a correre, hanno proseguito i rispettivi iter, mentre Cittadini e Retegui hanno lavorato coi compagni. Trattamenti podologici a margine dell’allenamento. Giovedì la preparazione prevede una seduta"