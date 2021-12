Tutte le strade portano a Johannes Spors.

Ormai di dubbi sembrano essercene davvero pochi. Il prescelto dal Genoa come nuovo responsabile dell'area tecnica è il 39enne tedesco, attuale direttore tecnico del Vitesse, in Olanda.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, all'ex dirigente di Hoffenheim, Lipsia e Amburgo sarebbe stato riservato un posto in tribuna d'onore in occasione del derby della Lanterna di domani sera. Un chiaro segnale di come la proprietà rossoblù intende ufficializzare la sua nomina nelle ore immediatamente successive alla sfida con la Sampdoria.



L'arrivo di Spors rappresenterebbe un nuovo tassello di internazionalità per il club di recente acquistato dalla holding statunitense 777 Partners e la cui guida tecnica è stata affidata all'ex bomber ucraino Andriy Shevchenko.