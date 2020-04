Sono rientrati uno dopo l'altro nei giorni scorsi quasi tutti i giocatori del Genoa che hanno trascorso parte della quarantena nei rispettivi paesi d'origine.



Come preventivato entro la fine di aprile hanno fatto ritorno in Liguria i tre danesi (Schone, Lerager e Ankersen), lo svedese Eriksson, il francese Soumaoro e il polacco Jagiello. Tutti, ora, dovranno obbligatoriamente sottoporsi a due settimane di isolamento, come previsto dai protocolli governativi per coloro che arrivano dall'estero.



Unico giocatore rossoblù ancora fuori Italia, secondo il Secolo XIX, è il terzo portiere Salvador Ichazo. Nei prossimi giorni, tuttavia, anche l'uruguaiano raggiungerà Genova sottoponendosi allo stesso protocollo di sicurezza imposto ai compagni di squadra.