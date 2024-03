. Il centravanti azzurro, infatti, è stato ammonito per un intervento in ritardo nel corso dell'attuale turno di campionato che si sta disputando allo stadio Luigi Ferraris. Il giallo che l’arbitro Sacchi ha estratto al 42′ di Genoa-Frosinone gli farà scontare un turno di squalifica. Era l’unico diffidato assieme a Strootman.Era nell'aria l'ammonizione ai danni dell'attaccante di Gilardino che, nel corso del primo tempo della sfida del Marassi, è andato più volte vicino alla sanzione disciplinare da parte del direttore di gara. Sanzione che è arrivata al 42', dopo un intervento in scivolata scomposto ai danni di Barrenechea.. Gilardino dovrà quindi rimodulare il proprio reparto offensivo a causa di quest'assenza. Da capire se Vitinha riuscirà a recuperare e a fornire una soluzione in più ad Alberto Gilardino.

Retegui poi, poco prima del decimo minuto della ripresa,, sembra unama in questi casi è sempre doveroso attendere comunicazioni ufficiali in merito. Quel che è certo è che l'attaccante del Grifone salterà la prossima, almeno, per squalifica, mentre si concentrerà sul recupero della sua caviglia.