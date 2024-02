Genoa, Retegui chiama Italia: 'Faccio bene con il Grifone per andare all'Europeo'

Mateo Retegui ha una voglia matta di Nazionale. E si candida senza troppi giri di parole al ruolo di centravanti dell'Italia in vista di Euro 2024: “Io voglio tanto giocare gli Europei - ha ammesso l'attaccante del Genoa nel corso di una lunga intervista concessa a Cronache di Spogliatoio - So che prima devo fare le cose bene con il Genoa e dopo se il mister vuole che io vada in Nazionale e mi chiama… io lo sogno tanto. Per me giocare con la Nazionale è tutto. Spalletti? L’abbiamo visto a Coverciano, abbiamo parlato un po’. Speriamo che mi chiami".



Rimasto a lungo ai box in autunno dopo un ottimo avvio di stagione, l'ex Boca Juniors è tornato da qualche settimana a guidare con profitto l'attacco del club più antico d'Italia. Segno che gli acciacchi dei mesi scorsi sono ormai un ricordo. Come lui stesso conferma: "Sto molto meglio. Sono contento di tornare a giocare con la squadra e a giocare di nuovo. Non ho paura. Dopo l’infortunio che mi ha fatto male ho sentito tanta paura, ero senza fiducia. Ora sono contento di vivere di nuovo il calcio dentro al campo“.