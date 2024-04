Genoa: Retegui e Malinovskyi preoccupano Gilardino

Pasquetta al lavoro per il Genoa che, dopo aver smaltito la parziale delusione per l'opaco pareggio di sabato contro il Frosinone, comincia la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica prossima in casa del Verona.L'attenzione di Alberto Gilardino e dell'intero staff medico-sanitario rossoblù è concentrata soprattutto sued entrambi a forte rischio per la trasferta al Bentegodi. Si tratta dicostretti ad alzare bandiera bianca poco dopo il riposo e in attesa di capire l'entità dei rispettivi guai fisici.

In realtà. Prima di abbandonare il campo il numero 19 rossoblù era infatti stato ammonito ed essendo diffidato verràUn modo se non altro per recuperare con più calma dalla distorsione alla caviglia rimediata con il Frosinone.Speranze di rientro le culla invece il centrocampista ucraino.era entrato in campo subito dopo il riposo al posto di Deje Spence ma la sua gara è durata meno di venti minuti. Colpa diche lo ha messo presto KO ma che si spera possa essere riassorbito nei prossimi giorni.