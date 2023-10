Archiviata la vittoria con la Salernitana e pur con la gara di Coppa Italia contro la Reggiana alle porte, il Genoa guarda in realtà anche al prossimo avversario di campionato.



Domenica pomeriggio i rossoblù faranno infatti visita al Cagliari, in uno scontro tra nobili neopromosse. Per l'occasione Alberto Gilardino spera di poter recuperare due pedine fondamentali per il proprio reparto avanzato: Mateo Retegui e Junior Messias. Ieri, nel corso del primo allenamento settimanale, sia l'italo-argentino che il brasiliano hanno svolto un lavoro personalizzato, mostrando però incoraggianti segnali circa i rispettivi recuperi.



Retegui è ancora alle prese con i postumi della contusione al ginocchio rimediata un mese fa a Udine e riacutizzatasi venerdì con la Salernitana, gara che fu fatale anche a Messias. Ora però entrambi contano di rientrare a pieno regime al più presto. Magari già nell'impegno di domenica.



Chi alla Domus Arena certamente non ci sarà è invece Mattia Bani. Il centrale difensivo, uscito all'inizio del secondo tempo nel corso della sfida con la Salernitana a causa di una contusione al ginocchio, ieri si è allenato a parte. Il problema che lo affligge non pare particolarmente grave ma in ogni caso a negargli la trasferta in Sardegna sarà il giudice sportivo. Ammonito in regime di diffida contro i granata campani, infatti, Bani verrà come da regolamento squalificato per un turno.