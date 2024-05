Genoa, Retegui ha la fiducia di Spalletti. Ma Scamacca sta volando

Un genoano di oggi e uno di ieri. A contendersi la maglia diai campionati europei in programma in Germania tra poco più di un mese saranno due ragazzi che il popolo rossoblù conosce molto bene.I due indiziati numero uno a cui Luciano Spalletti affiderà il peso del proprio attacco sono infatti l'attuale bomber del Grifonee la vecchia conoscenza. Giocatori con caratteristiche e percorsi differenti, che in comune a parte ruolo ed età hanno davvero poco. A dividerli, ultimamente, c'è anche un

, il sesto nella competizione,. Segno di come l'attaccante romano non solo sia entrato a pieno nei meccanismi non sempre d'immediata comprensione di Gian Piero Gasperini ma che di come stia attraversando un momento di forma straordinario. Cosa che non si può certo di dire percon il Genoa, giorno della doppietta al Venezuela con la maglia azzurra. Ancor più lontana è invece la sua ultima rete con il Grifone, datata addirittura 24 febbraio. Tradotto, quando uno ha cominciato a segnare con regolarità, l'altro si è al contrario bloccato.

Prestazioni opposte che sembrano poter rimescolare le carte in vista di Euro 2024. Se fino qualche settimana fa la maglia da titolare sembrava saldamente cucita sulle spalle di Retegui, giocatore per il quale Spalletti esattamente come il suo predecessore stravede,All'ex attaccante del Boca Juniors non basterà mettere sul piatto i suoi numeri in Azzurro (quattro gol in sei presenze) per controribaltare la situazione. Cifre che lo fanno stravincere nel confronto con il rivale che di gare con l'Italia ne ha giocate il triplo segnando però un'unica rete. L'attaccante del Grifone ha un solo modo per rovesciare nuovamente le gerarchie: tornare a segnare e farlo con regolarità. Anche se alla fine della stagione rossoblù mancano soltanto quattro partite. Mentre Scamacca ne avrà sicuramente almeno due in più a sua disposizione. Che potrebbero diventare tre nel caso in cui l'Atalanta dovesse conquistare la finale di Europa League dove aver centrato quella di Coppa Italia.

Ad ogni modo una cosa pare certa: