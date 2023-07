Adesso è tutto fatto per l'arrivo diin Serie A. In queste ore il giocatore è in viaggio per arrivare in Italia e presto: sistemati anche gli ultimi dettagli, l'attaccante della Nazionale di Mancini ha salutato i tifosi del Tigre con un video messaggio sul suo profilo Instagram: "Grazie a tutti i tifosi del Tigre per l'affetto in questo anno e mezzo! Mi mancherete molto. Un onore vestire questa maglia e questi bellissimi colori! Grazie alla dirigenza, ai compagni, allenatori, medico, sicurezza, fisioterapisti. Tutti, per il tempo passato insieme. Non ho dubbi che tornerò! Vi amo tantissimo! Mateo".- Oggi in giornata arriverà in Italia e nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con il Genoa. Alberto Gilardino quindi avrà presto il suo nuovo attaccante, che: lui, passato dal Genoa prima di vincere tutto con l'Inter, gli ha parlato bene della piazza, dei tifosi, consigliandoli di accettare la proposta.- Per Retegui il Genoa ha fatto. In passato c'era stato qualche contatto con l'Udinese come raccontato dal padre Carlos in una nostra intervista, nei mesi scorsi ci avevano pensato anche Inter, Lazio e Fiorentina e all'estero c'è stato un interessamento da parte dell'Eintracht Francoforte. Ad affondare il colpo però è stato il Genoa, che per il ritorno in Serie A ha deciso di puntare sull'attaccante della Nazionale.