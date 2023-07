Il Genoa fa sul serio per Mateo Retegui e nella giornata di oggi andrà in scena a Milano un incontro fra gli intermediari che curano gli interessi dell'attaccante italo-argentino classe 1999 e i rappresentanti del club genovese. Corteggiato a lungo da Milan, Inter e Roma, oggi i top club hanno virato su altri obiettivi lasciando la strada spianata ai rossoblù.



Si tratta sulla base di un affare a titolo definitivo da non meno di 15 milioni di euro. L'incontro servirà a limare la richiesta del Tigre che spinge per salire a 20 milioni, ma l'affare è in dirittura d'arrivo per la gioia di Mancini che sperava in un trasferimento in Serie A del suo bomber azzurro.