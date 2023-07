Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Moena. Il numero uno dei liguri si è soffermato su Mateo Retegui.



“In Argentina dicono che è fatta? Non è assolutamente così dobbiamo essere aderenti alla realtà. Retegui è un giocatore del Tigre, dobbiamo avere massimo rispetto della società di appartenenza e del giocatore. E' un giocatore di grandissimo interesse che sarebbe uno straordinario risultato ma le cose si annunciano quando c'è qualcosa di obiettivo che ora non c'è”.