Mateo Retegui resta in dubbio per il Milan: ieri ha proseguito le terapie e non si è allenato coi compagni per un dolore al ginocchio sinistro, anche se gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni ai legamenti. In caso di forfait, Gilardino valuta l'inserimento di Puscas o dell'ex Messias, con Gudmundsson nel ruolo di falso nueve.