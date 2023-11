La previsione esternata qualche giorno fa Alberto Gilardino sembra doversi avverare: anche contro il Verona, venerdì sera nell'anticipo del 12° turno di Serie A, il Genoa dovrà rinunciare a Mateo Retegui.



L'attaccante italo-argentino è ancora alle prese con i postumi della contusione al ginocchio rimediata lo scorso 1 ottobre a Udine e dopo aver saltato le gare con Milan, Atalanta e Cagliari, oltre a quella in Coppa Italia con la Reggiana, marcherà visita anche contro gli scaligeri.



Un problema di non poco conto per un Grifone che senza il suo centravanti titolare fa una fatica tremenda a trovare gol e punti. A far sorridere Gilardino potrebbe però provarci Mattia Bani. Il difensore toscano, anch'egli assente domenica scorsa a Cagliari, pare aver intrapreso la via del recupero dopo il guaio muscolare patito con la Salernitana dieci giorni fa e venerdì potrebbe riprendere il proprio posto al centro della retroguardia rossoblù.