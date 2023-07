Il Genoa e Mateo Retegui sono sempre più vicini. Le conferme indirette circa lo sbarco in rossoblù del centravanti della Nazionale arrivano direttamente dall'Argentina.



Al termine della partita giocata e persa dal suo Tigre contro il Barracas, il giocatore ha risposto così al giornalista televisivo che gli chiedeva lumi sul suo futuro: "Credo non sia il momento di parlare del mio futuro ma è molto probabile che queste siano le mie ultime partite qui".

Parole chiare, ribadite in qualche modo dal suo stesso allenatore, Juan Manuel Sara;

“Non so se giovedì potremo contare ancora su Mateo".



Nessun riferimento diretto al Genoa. Tuttavia il pressing del Grifone sul centravanti 24enne si sta facendo ora dopo ora sempre più asfissiante, tanto che novità in proposito possono giungere da un momento all'altro.