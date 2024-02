Genoa, Retegui: 'Sogno la Nazionale ma prima devo fare bene in rossoblù'

"La voglia di essere convocato in Nazionale è tanta, ma i mesi da qui a giugno sono tanti. Prima devo fare bene con il club": dopo la spettacolare rovesciata con cui ha contribuito alla vittoria del suo Genoa sull'Udinese, Mateo Retegui si candida ancor più fortemente a centravanti di riferimento dell'Italia in vista degli Europei della prossima estate.



Intervistato ieri sera a fine gara dai microfoni di Sky Sport, il centravanti italo-argentino a proposito del capitolo Nazionale ha aggiunto: "Se Spalletti dovesse decidere di chiamarmi ne sarei molto contento perché per me è un sogno. Qualora la chiamata non dovesse arrivare tiferò comunque gli Azzurri da casa".



Retegui ha poi raccontato l'episodio dello spettacolare gol che ha permesso al Genoa di aprire le marcature contro l'Udinese: “Ho visto la palla che andava su e ho capito che l’unico modo che avevo per colpire la palla era fare la rovesciata. Ci è voluto istinto. Sono molto contento. Con il mister e lo staff facciamo sempre allenamenti speciali per gli attaccanti".