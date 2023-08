Nel corso di una lunga intervista concessa ieri a Sky Sport, Mateo Retegui ha avuto modo di parlare anche delle recenti dimissioni di Roberto Mancini, colui che lo aveva portato in maglia azzurra, da CT della Nazionale: "Devo dire che è stata una sorpresa anche per me - ha rivelato il neo-centravanti del Genoa - Ieri gli ho mandato un messaggio per ringraziarlo della fiducia che mi ha dato in Nazionale. È stato un onore, sono stato ricevuto come a casa, sia da lui che dai compagni e dallo staff. Gliene sarò sempre grato. Mi ha risposto dicendomi di fare tanti gol".



Retegui ha poi elencato i suoi idoli e modelli: "Mi ispiro un po' a Kane e un po' ad Haaland. Ma mi piace anche Lauturo Eguagliare Milito? Magari...”.



Dopo aver bagnato il suo esordio in rossoblù con una doppietta in Coppa Italia, ora Retegui è atteso dal debutto in campionato contro la Fiorentina del suo connazionale e pari ruolo Lucas Beltran: “Lo conosco come giocatore, ma non di persona. So che è un goleador molto forte e che venendo in Italia abbia fatto un grande passo. So anche che potrebbe giocare con l'Italia ma non posso dargli consigli. E' una decisione che deve prendere lui con la sua famiglia. Io ho fatto questa scelte perché ho radici italiani e in questo momento mi sento italiano".