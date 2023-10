Sembrava un infortunio da poco. Una semplice contusione in grado di essere riassorbita nel giro di qualche giorno. E invece la botta al ginocchio subita da Mateo Retegui quasi tre settimane fa contro l'Udinese continua ad infastidire il bomber del Genoa.



Un guaio, come detto, all'apparenza di poco conto ma che dopo essere costato l'assenza contro il Milan e il doppio impegno con la Nazionale, rischia seriamente di far saltare all'ex Boca Juniors anche la prossima sfida del Grifone, quella di domenica prossima in casa dell'Atalanta.



Ieri, alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa concessa da Alberto Gilardino per il fine settimana, Retegui non è riuscito a lavorare con il resto dei compagni, restando in disparte a svolgere compiti differenziati. Non certo un segnale positivo in vista della sfida ai bergamaschi.