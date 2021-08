Difficilmente la stagione del Genoa poteva iniziare in maniera peggiore. Il pesante 4-0 rimediato sabato all'esordio in campionato in casa dell'Inter è soltanto la punta di un iceberg che già otto giorni prima, nel faticoso debutto in Coppa Italia contro il Perugia, aveva già fatto intravedere il proprio profilo.

Un profilo acuito da un mercato deludente che a fronte di molte partenze illustri non ha fin qui proposto, se non in rari casi, sostituti all'altezza.



Motivi che, secondo quanto scrive questa mattina Il Secolo XIX, avrebbero portato a un passo dalla rottura del rapporto già abbastanza fragile in essere tra Davide Ballardini ed Enrico Preziosi. Tanto che nei giorni scorsi il tecnico ravennate, deluso dai mancati arrivi dei giocatori richiesti, avrebbe addirittura minacciato di dimettersi dall'incarico. Una proposta che il patron avrebbe però immediatamente respinto, promettendo rinforzi importanti da qui al prossimo 31 agosto.



Frizioni confermate anche dal giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, il quale ha inoltre sottolineato come l'estensione fino al giugno 2023 del contratto dell'allenatore romagnolo, pronto ormai da diverse settimane, non sia stato ancora depositato ufficialmente in Lega.